Fenerbahçe, bonservisi elinde bulunan Fransız stoper Adil Rami'yi transfer ettiğini duyurdu!

Sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki savunmacıyla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, Fransız savunma oyuncusu Adil Rami ile anlaşma sağladı. Deneyimli stoper ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Adil Rami’ye Fenerbahçe’ye ‘hoş geldin’ diyor, sarı lacivertli forma altında başarılar diliyoruz"

ADIL RAMI KİMDİR?

2017 yazında Sevilla'dan 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer olan Fransız savunmacının yolları Marsilya ile ayrılmıştı. 33 yaşındaki Rami, daha önce Lille, Valencia, Milan, Sevilla gibi kulüplerde de top koşturmuştu. Fransa Milli Takımı formasını da ilk kez 2010 yılında giyen Rami, 36 maça çıkarken 1 gol kaydetti. 33 yaşındaki stoper, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa'nın kadrosunda bulunmuş ancak süre alamamıştı.

BİR BAKIŞTA ADIL RAMI

DOĞUM TARİHİ: 27 Aralık 1985

YAŞ: 33

DOĞDUĞU İL: Bastia

UYRUĞU: Fransa

BOYU: 1,90

MEVKİ: Stoper

AYAK: Sağ

PİYASA DEĞERİ: 3 milyon Euro

SON SEZON İSTATİSTİKLERİ: 21 maç 1 gol 1 asist