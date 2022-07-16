Fenerbahçe Joao Pedro'nun transferi için Cagliari ile anlaşmıştı. Sarı lacivertliler 30 yaşındaki oyuncunun menajeriyle de sözlü anlaşma yaptı.

Pedro'nun menajeriyle Istanbul'da son detaylar görüşülecek. Anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından hafta başında Joao Pedro, İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Sarı lacivertli yönetim yıldız futbolcuyu şampiyonlar ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile 27 Temmuz'da Istanbul'da oynanacak rövanş maçının kadrosuna yazacak. Joao Pedro böylece taraftarın huzuruna çıkacak.