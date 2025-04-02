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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi Pascal Müller oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 12:04 Güncelleme: 02.04.2025 - 12:35
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        Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu!
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        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugün oynanacak derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak isim açıklandı.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve hakem Cihan Aydın'ın yöneteceği müsabakada Alman Pascal Müller, VAR olarak görev alacak.

        Erkan Engin ise mücadelede AVAR olarak görev yapacak.

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