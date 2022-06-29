Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ten Emre Mor'un transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı! Sarı-lacivertli kulübün paylaşımında "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadelerine yer verildi

Borussia Dortmund, Celta Vigo, Galatasaray ve Olympiakos deneyimlerinin ardından Fatih Karagümrük'e transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de adeta yeniden doğmuştu. Geçen sezon özellikle Volkan Demirel'le çalıştığı dönemde kendini bulan Emre Mor, 26 maçta 5 gol atarken 3 golün de hazırlayıcısı oldu.