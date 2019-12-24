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Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasındaki derbiyle ilgili bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, TFF'ye seslenerek "Sayın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz" ifadelerini kullandı ve 2019-20 sezonunun 1. haftasından itibaren tüm maçların VAR kayıtlarının açıklanmasını dile getirdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
"Süper Ligin 16.haftasında, stadımızda Beşiktaş ile oynadığımız, takımımızın ortaya koyduğu hırs, istek ve performansla tam anlamıyla kazanmaya konsantre şekilde çıktığı ve 3-1 galip geldiğimiz maçın ardından oluşan gündeme dair açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün derbinin ardından gerek yöneticileri, gerek Saygıdeğer Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarıyla kamuoyuna ilettiği adalet ve şeffaflık taleplerini sonuna kadar desteklediğimizi belirtiriz.
Kulübümüz, zaten bilindiği üzere sezon başından itibaren her adımda ve fırsatta “Her Takım ve Kişiye Eşit Mesafede, Mutlak Adaletin Egemen Olduğu İmtiyazsız, Şeffaf Bir Futbol Ortamı” çağrısı yapmaktadır.
Bu noktada, değerli rakibimiz Beşiktaş Kulübü’nün bugün Türkiye Futbol Federasyonu’na yaptığı derbi maçının VAR kayıtlarının açıklanması talebi üzerine biz de bir çağrıda bulunuyor ve sadece son hafta maçlarının VAR kayıtlarının değil, 2019-2020 Cemil Usta Sezonunun 1. haftasından itibaren geride kalan tüm haftalardaki tüm maçların VAR kayıtlarının şeffafça açıklanmasını rica ediyoruz.
Saygılarımızla,
Fenerbahçe Spor Kulübü"
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