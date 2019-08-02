24 KİŞİLİK KADRO VE YOLCULAR...

Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; En az 3 transfer daha yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gözler gönderilecek oyunculara çevrildi. 3 yeni transfer ile birlikte Fenerbahçe'nin 24 kişilik kadrosunun şöyle olması bekleniyor: