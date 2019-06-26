Fenerbahçe'de bir dönem, son dakika gelişmesiyle kapandı! Sarı-lacivertli kulüp, 7 yıldır Fenerbahçe forması giyen Mehmet Topal'la yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada Mehmet Topal'la dün akşam yapılan karşılıklı anlaşma sonucunda ayrılığın gerçekleştiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal’a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz"

ANTALYA MAÇINDA BÜYÜK TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Mehmet Topal, geçen sezonun son maçı olan Antalyaspor mücadelesinde oyuna sonradan girmiş ve taraftarın büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Sahada olduğu sürede defalarca kez ıslıklanan tecrübeli futbolcu, oyundan çıkmak istemiş ancak Ersun Yanal onu sahada tutmuştu.

Kariyerine Malatyaspor altyapısında başladıktan sonra Çanakkale Dardanel altyapısına geçen Mehmet Topal, 2006 yılında Galatasaray'a transfer olmuştu. Burada gösterdiği başarılı performansla Avrupa'nın dikkatini çeken tecrübeli futbolcu, 2010 yazında Valencia'ya transfer olmuştu.

Valencia'da geçirdiği iki yılın ardından Türkiye'ye dönen Mehmet Topal'ın adresi Fenerbahçe olmuştu.

Tecrübeli futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 36 maça çıkarken 3 gol 3 asist üretti. Mehmet Topal bugüne kadar Fenerbahçe formasını ise 298 maçta terletti, toplamda 24 gol 25 asistlik performans sergiledi.

33 yaşındaki futbolcu A Milli Takım'ın formasını da 81 maçta giydi.