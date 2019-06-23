FORVET ÖNERİSİ DEIVID DE SOUZA'DAN!

Akşam'da yer alan habere göre Fenerbahçe , Palmeiras’tan Miguel Borja’yı yoklayacak. Başkan Ali Koç’un da daha önce ifade ettiği gibi; genç olan ancak belli bir tecrübeye sahip oyunculardan bir filtreleme yapan Sarı-Lacivertliler, tam da buna uygun Miguel Borja önerisiyle karşılaştı.