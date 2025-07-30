EYLÜL AYINDA FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEME GELEBİLİR

Tarifelerin beklenen etkisi, Fed'i iki zıt yöne çektiğini vurgulayan Marey, "Enflasyonun yukarı yönlü etkisi faiz artırımı için bir sebep olabilirken, ekonomik büyüme üzerindeki aşağı yönlü etkisi faiz indirimi için bir sebep olabilir. Bu nedenle, Fed'in tepkilerinin yavaş ve ılımlı olacağını düşünüyoruz. Şimdilik, yılın geri kalanında yalnızca bir faiz indirimi bekliyoruz. Bu indirim de büyük olasılıkla eylül gerçekleşecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Marey, Fed'in ekonomik faaliyeti kurtarmak için sınırlı bir alan göründüğünü belirterek, Bankanın enflasyonla mücadele ederken, kredibilitesini de korumak zorunda olduğunu ifade etti.