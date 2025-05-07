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        Haberler Bilgi Ekonomi FED faiz kararı açıklandı Mayıs 2025 | FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı?

        FED faiz kararını açıkladı Mayıs 2025! FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü?

        ABD Merkez Bankası (FED) mayıs ayı faiz kararını duyurdu. 7 Mayıs Çarşamba günü gerçekleşen FED faiz toplantısında çıkan faiz kararı küresel piyasalar ve döviz, altın, kripto yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. FED Başkanı Jerome Powell tarafından yapılan faiz kararı açıklamasının ardından, "FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi kaldı? soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 2025 Mayıs ayı FED faiz kararı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2025 - 21:03 Güncelleme: 08.05.2025 - 00:22
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        • 1

          Son dakika FED faiz kararını açıkladı. FED Mayıs ayı faiz toplantısını bugün gerçekleştirdi. Toplantının ardından FED'in faiz konusunda nasıl bir tutum izlediği, faizlerin düşüp düşmediği gündemin ana maddeleri arasında yer aldı. Hatırlanacağı gibi ABD Merkez Bankası (Fed), mart ayı toplantısında, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek faizi yüzde 4.25-4.50 seviyesinde sabit tutmuştu. Peki, FED faiz kararı ne oldu, faizler düştü mü, sabit mi bırakıldı? İşte FED faiz kararı...

        • 2

          FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI!

          Fed piyasa beklentilerine paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı. 2024 yılını üst üste 3 faiz indirimiyle tamamlayan Fed böylece 2025'in ilk üç toplantısını da pas geçmiş oldu.

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in üçüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

          Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

        • 3

          FED MART AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in ikinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.

        • 4

          FED 2025 TOPLANTI TAKVİMİ İLAN EDİLDİ

          ABD Merkez Bankası (Fed), 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin toplantı takvimini duyurdu. Fed'den yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yıllarda düzenlenecek Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarının planlanan tarihlerine yer verildi. FOMC, her yıl olduğu gibi 2025 ve 2026'da da 8 kez toplanacak.

        • 5

          17-18 Haziran 2025

          29-30 Temmuz 2025

          16-17 Eylül 2025

          28-29 Ekim 2025

          9-10 Aralık 2025

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