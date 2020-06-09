Antalya'da, bugün 11.45 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Dutlubahçe Mahallesi Emrah Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanda akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 1’inci katındaki evinin camlarını silen Mızgın Şahin (20),bir anda dengesini kaybedip, zemin kattaki iş yerinin çatısına düştü.
ÇIĞLIKLARINI DUYANLAR YARDIM İSTEDİ
İHA'da yer alan habere göre kadının çığlıklarını duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıda yüzüstü bir şekilde yatan Şahin’in, bulunduğu yerden almak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdivenle çatıya ulaşan ekipler, sedyeye aldıkları Şahin’i aşağıya indirdi.
HAYATİ TEHLİKESİ OLMADIĞI BİLDİRİLDİ
2 aylık hamile olduğu öğrenilen Şahin’in sık sık eliyle karnını tuttuğu ve acı çektiği gözlendi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şahin’in, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
"KARNIM, KARNIM' DİYE BAĞIRIYORDU"
Olayın görgü tanıklarından Veysel Sağnıç, “İçeride oturuyorduk. Birden ses geldi ve dışarı çıktık. Birinci kattaki bir kadın, onun düştüğü yeri gösteriyordu. Ben de buradan koşarak gittim, balkondan çatıya atladım. Kadın yüz üstü yatıyordu, başının altına yastık koydum. Camları temizlerken düşmüş. Başından kan geliyordu. 2 aylık hamileymiş, sürekli karnım, karnım diyordu” dedi.
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