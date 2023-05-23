Feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu

Topal'ın bulunması amacıyla çalışma başlatılırken debisi yüksek nehirde su içi arama için Hopa Deniz Polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

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