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Artvin'de nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu

Artvin'de feci bir kaza meydana geldi. Kentin Şavşat ilçesinde nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu. Debisi yüksek olan nehirde arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Giriş: 23.05.2023 - 17:45 | Güncelleme: ABONE OL
Artvin'de feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu - Güncel haberler
Feci kaza! Nehre düşen kamyonun sürücüsü akıntıda kayboldu
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AA

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü aranıyor.

Alınan bilgiye göre, Artvin-Şavşat karayolu 35. kilometresinde, Zübeyir Topal'ın kullandığı kamyon, Çoruh Nehri'ne düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, sürücünün akıntıya kapılarak kaybolduğunu belirledi.

Topal'ın bulunması amacıyla çalışma başlatılırken debisi yüksek nehirde su içi arama için Hopa Deniz Polisi ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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