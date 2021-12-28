Feci kaza anı kamerada! Ölüme böyle gitti!

Mersin'de, 21 Aralık gecesi Çeltikçi Mahallesi Anamur- Ermenek Karayolu’nda kan donduran bir olay meydana gelmişti. Plakası ve sürücüsü tespit edilemeyen bir araç, yol üzerine yığılan 54 yaşındaki Ayhan Yılmaz’a çarpıp ölümüne neden olup kaçmıştı.
YARDIMA KOŞANA DA ARAÇ ÇARPTI
İHA'da yer alan habere göre aynı zamanda ona yardıma gitmeye çalışan komşusu Naciye Abun’a da başka bir araç çarpıp kaçmıştı. Her iki olayla ilgili ilçe jandarma ekipleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma yaptı.
GÜVENLİK KAMERALARINDAN ARAÇ BULUNDU
JASAT’ın bölgede bulunan güvenlik kameralarını tek tek incelemesi ile otomobilin markası tespit edilerek ölümlü kazaya karışan 33 AEE 596 plakalı araç bulundu. Otomobili kullananın da 16 yaşındaki B.Ş. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI
Yaşı küçük olan ve olayı itiraf eden B.Ş. adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. Ayrıca ikinci kazaya karışan sürücünün de jandarma tarafından tespit edilip yakalandığı ve gerekli adli işlemin yapıldığı öğrenildi.
OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI
Öte yandan, her iki kazanın da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde kazada hayatını kaybeden Ayhan Yılmaz’ın yola çıkıp birkaç adım attıktan sonra yere yığıldığı, ardından gelen otomobilin çarpması ile savrulduğu anlar yer aldı.
Görüntülerin devamında ise kazada ölen Yılmaz’a yardıma giden Naciye Abun’a da karşı şeritten gelen bir otomobilin çarparak kaçtığı yansıdı.
Kaza yerinde olanların yardıma koştuğu olayda Yılmaz hayatını kaybetmiş, Abun ise kaldırıldığı hastanede tedavi edilerek taburcu edilmişti.
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