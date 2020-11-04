Yangından kurtulmak için 3.kattan atladılar!

AA

İlçede 4 katlı binanın üçüncü katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, yangından kurtulmak için binanın yanında bulunan direkten aşağıya atlayan yabancı uyruklu 2 kadın yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Faciadan bir kişi ise elektrik direğine tutunarak kaçtı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, binada mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirlenen 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı.