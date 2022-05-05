İHA

Olay, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, farklı iki araçta bulunan kişiler henüz bilinmeyen bir sebeple araçlarını yol kenarına park etti.

İHA'nın haberine göre, araçlardan inen iki grup, bir anda kavgaya tutuştu. Kavga eden iki grubu ise başka araçların sürücüleri güçlükle ayırdı.

O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.