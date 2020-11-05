Felaketin görüntüsü!

Türkiye, geçen cuma günü saat 14.51'de İzmir'i vuran depremle sarsıldı. Deprem, İzmir´in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi.

DHA'nın haberine göre, depremde Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı yıkıldı. Apartmanın yıkılmasının hemen ardından çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde binanın çökmesinin ardından bütün caddeyi toz kapladığı görüldü. Çevredekilerin yaşadığı panik de cep telefonu görüntülerinde yer aldı.