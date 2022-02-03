Fatma'yı 25 kez bıçaklamıştı! Mahkemede şoke etti!

Son dakika: Fatma'yı 25 kez bıçaklamıştı! Mahkemede şoke etti!

DHA

Son dakika haberler... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın (43) yol kenarında cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede Abravcı'nın, 25 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

4 BİN 500 SAATLİK GÜVENLİK GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre polis ekipleri, cinayet şüphelisini bulmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını inceleyip, olay yerinden geçen araçları takibe aldı.

ZANLI İKİNCİ EVLİLİĞİNİ YAPMIŞTI

10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay´a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp gözaltına alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

Tatay, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

DAVANIN 2'NCİ DURUŞMASI YAPILDI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında; tutuklu sanık Yasin Tatay ile Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu. Savcı, mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Mütalaaya karşı sözleri sorulan sanık Yasin Tatay ise "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Fatma, sürekli bana hakaret edip, tehdit ediyordu. Her şey bir anda oldu. Pişmanım" dedi.

YAKINLARI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Fatma Abravcı'nın ağabeyleri ve kardeşleri de şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİ

Son dakika haberine göre ara kararla sanık Yasin Tatay'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, taraf avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre istemeleri üzerine duruşmayı erteledi.