Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

4 MAÇTA YOK

Göztepe maçında takımının başında olmayan Terim; Tahkim Kurulu'nun cezayı onaması Trabzonspor, Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında da kulübede yer almayacak.

MARCAO'YA 1 MAÇ

Öte yandan PFDK, Fatih Karagümrük maçının ardından kırmızı kart gören Galatasaraylı Marcao'ya da 1 maç ceza verdi. Brezilyalı futbolcu, cezasını Göztepe önünde çektiği için Trabzonspor karşısında forma giyebilecek.