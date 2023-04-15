Fatih'te yol verme kavgası! Bıçak çekildi

Fatih'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında sinirlenen taksi şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçak çekti. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücü ve taksi şoförü aracından inerek yol ortasında tartışmaya devam etti. Taksi şoförü sinirlenerek araçtan aldığı bıçakla sürücünün üstüne yürüdü.

Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar bir süre sonra ancak yatıştırılabildi. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, sokakta trafik durma noktasına geldi.