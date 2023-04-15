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Fatih'te yol verme kavgası! Bıçak çekildi

Fatih'te taksi şoförü ile başka bir otomobil sürücüsü arasında yol verme kavgası çıktı. Taksi şoförü diğer sürücüye bıçak çekerken, o anlar kameraya yansıdı

Giriş: 15.04.2023 - 11:02 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Fatih'te yol verme kavgası! Bıçak çekildi
Fatih'te yol verme kavgası! Bıçak çekildi
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DHA

Fatih'te yol verme nedeniyle çıkan tartışma sırasında sinirlenen taksi şoförü, tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçak çekti. O anları çevredekiler cep telefonuyla kaydetti.

Koca Mustafapaşa Mahallesi'nde seyir halindeki taksinin şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında öğle saatlerinde yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Sürücü ve taksi şoförü aracından inerek yol ortasında tartışmaya devam etti. Taksi şoförü sinirlenerek araçtan aldığı bıçakla sürücünün üstüne yürüdü.

Çevredekilerin müdahalesi ile taraflar bir süre sonra ancak yatıştırılabildi. Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken, sokakta trafik durma noktasına geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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