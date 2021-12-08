Son dakika: Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları belli oldu

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyden epeyce içeri günün merak edilen her şeyi bu programda yer alıyor.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları, Moğollar Grubundan Cahit Berkay ve Emrah Karaca, Kemal Sunal'ın büyük aşkı yazar Gül Sunal, yemek yazarı ve televizyon programcısı Refika Birgül, ressam Komet oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu akşam saat 23.10'da Bloomberg HT'de!