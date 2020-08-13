Süper Lig bir süredir beklenen takas sonunda gerçekleşti. İki kulüp arasında yapılan uzun görüşmelerin ardından Beşiktaş ile Alanyaspor, Fatih Aksoy ve Welinton takası konusunda anlaşmaya vardı.

Akdeniz ekibi, 22 yaşındaki Fatih'i 5 yıllığına kadrosuna kattığını açıklarken Beşiktaş da Welinton ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların Welinton'u bu akşam resmen açıklaması bekleniyor.