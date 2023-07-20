Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.,'ye 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, sanığa fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.

DHA'nın haberine göre Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi.

KAMU DAVASINDAN BERAAT

Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen nisan ayında görülen 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, söz konusu görüntülerin ise müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca 'eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Hakim, Erkan T.'yi, 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, 'eşe karşı eziyet' suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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"ZORLA DEĞİL RIZAYLA"

Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip, paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Daha sonra N. ile bu tarz paylaşım yaparak para kazanacağımızı düşündüm" dedi.