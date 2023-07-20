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        'Falaka' davası sanığına hapis cezası kararı bozuldu

        Kayseri'de görülen ve ismi "falaka davası" olarak geçen dosyada sıcak bir gelişme yaşandı. Olayda, para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp görüntü çeken Erkan T.'ye verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası bozuldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 10:43
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        Falaka davasında verilen ceza fazla bulundu!
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        Kayseri'de para karşılığı anlaştığı iddia edilen kadınları falakaya yatırıp, görüntü çeken kargocu Erkan T.,'ye 'müstehcenlik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, sanığa fazla ceza verildiği gerekçesiyle bozuldu.

        DHA'nın haberine göre Melikgazi ilçesinde kargo şirketinde çalışan, evli ve 2 çocuk babası Erkan T.'nin, maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırıp gözlerine uyku bandı takarak, ayaklarını kelepçe ve eşarp ile bağlayıp falakaya yatırdığı iddia edildi.

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        Erkan T.'nin, falakaya yatırdığı kadınlardan 'güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptığı öne sürüldü. Erkan T., falaka görüntülerini de kayıt altına aldı. Erkan T., başka kadınlara da çektiği videoları gönderdi. Benzer teklifte bulunduğu N.K. isimli kadının savcılığa suç duyurusu sonrası Erkan T., gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

        KAMU DAVASINDAN BERAAT

        Erkan T. hakkında eşi H.T.'ye eylemleri nedeniyle 'eşe karşı eziyet çektirme' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'müstehcenlik' suçundan da 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle Kayseri 18'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen nisan ayında görülen 3'üncü duruşmasına sanık Erkan T. ile eşi H.T. katılmadı. Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt ise salonda hazır bulundu. Duruşma savcısı, davaya ilişkin görüşünün değişmediğini belirterek, mütalaasını tekrar etti. Savcı, sanığın 'müstehcenlik' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, söz konusu görüntülerin ise müsaderesine (el konulmasına) karar verilmesini istedi. Ayrıca 'eziyet' suçundan da sanığın beraatine karar verilmesini talep etti. Hakim, Erkan T.'yi, 'müstehcenlik' suçundan 'iyi hal' indirimi de uygulayarak 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırırken, 'eşe karşı eziyet' suçundan açılan kamu davası suçundan ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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        "ZORLA DEĞİL RIZAYLA"

        Söz konusu videolarda zorlama olmadığını söyleyen Erkan T., ilk duruşmada verdiği ifadesinde, "Eşimin rızası ile oldu. Bir kez de ismini H. olarak bildiğim bir kadın ile rızası dahilinde bir video çektim. Kimseye benzer bir uygulama yapmadım. Kimseyi zorlamadım. Bu videoyu bir yerde paylaşmadım. Çünkü bu tarz videonun yasak olduğunu öğrendim. Videoların daha sonra nasıl yayıldığını bilmiyorum. Bu videolar emniyet tarafından sızdırılmış olabilir. Hiçbir yerde paylaşmadım. Cep telefonumda tespit edilen videolar, bu tarz internet sitelerinden aldığım videolardır. Bu tarz videoları yüklerken kadınların çıplak ya da giyinik olduklarına bakmadım. Bu durum beni ilgilendirmiyordu. Bu videoları örnek olsun diye yükledim, ardından sildim. N. isimli kadına bu tarz videolar çekip, paylaşmak istediğimi söylemiştim. O da kendisinin de merak etiğini söylemişti. Daha sonra N. ile bu tarz paylaşım yaparak para kazanacağımızı düşündüm" dedi.

        "FANTEZİ AMACIYLA 1 KEZ YAPTIK"

        Eşinden şikayetçi olmadığını söyleyen H.K. ise "Bana karşı zorla bir eylemi olmadı. Bir video izletti ve bu şekilde video çekme teklifinde bulundu. İlk başta bu teklifi kabul etmedim. Fakat daha sonra kendi rızam ile bu teklifi kabul ettim. Değişiklik amacıyla bir kez yaptık. Amacımız fantezi yapmaktı. Falakaya yatırdı, ayaklarımı bağladı. Sadece acı çekiyor gibi yaptım. Kesinlikle acı çekmedim. Acı çeksem söylerdim. Şu anda salonda basın mensupları olduğu için rahat konuşamıyorum. Ama söylemek istemediğim cinsel arzular da vardı. Benim yanımda herhangi başka bir kadına, eşim benzer bir uygulama yapmadı. Yayınlayıp, para kazanmaktan bahsetmedi. Şikayetçi değilim" demişti.

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        KARARA İTİRAZ EDİLDİ

        Sanık Erkan T.'nin avukatı Ahmet Bozkurt, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı. Avukat Ahmet Bozkurt itiraz dilekçesinde, söz konusu delillerin hukuka aykırı olduğunu ve davanın zaman aşımına uğradığını öne sürerek, müvekkilinin anayasal haklarının zedelendiği gerekçesiyle ceza verilmemesi gerektiğini belirtti.

        DOSYA BOZULDU, YENİDEN YARGILAMA TALEP EDİLDİ

        Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 7'nci Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonrası, sanığa verilen cezanın hukuka aykırı şekilde verildiğini belirterek, sanık avukatının istinaf başvurusunu yerinde gördü ve bozma kararı verdi. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezada, ilgili kanun maddelerindeki alt ve üst sınırlar arasında takdir hakkının kullanılmasının gerektiği ve bu kapsamda alt sınırdan makul oranda uzaklaşılması yerine, soyut ve yetersiz gerekçeyle ve fiil ile orantılı olmayacak biçimde fazla ceza tayin edildiğini belirtti. Ceza Dairesi, dosyayı yeniden yargılama yapılması için tekrar yerel mahkemeye gönderdi.

        #haberler
        #kayseri
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