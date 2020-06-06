AA

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Mikail Aras idaresindeki otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.

YARALANAN 19 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

AA'da yer alan habere göre kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi. (Ayrıntılar geliyor...)