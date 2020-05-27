İHA

Zonguldak'ın Alaplı Kaymakamı Vedat Yılmaz, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve diğer ilgili kurum temsilcileriyle birlikte yaptıkları toplantıda bazı kararlar aldıklarını belirterek, "İlçemizde faaliyet gösteren iplik fabrikasında ilk olarak 21 Mayıs’ta ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) pozitif vak’a sayısı, son alınan test sonuçlarıyla birlikte 15’i fabrika çalışanı, 5’i de ailelerinden olmak üzere 20’ye yükselmiştir. Bu kişilerin, hastanedeki tedavileri ve 14 günlük karantina süreçleri devam ediyor" dedi.

"1 HAZİRAN'A KADAR EV İZOLASYONU"

İHA'da yer alan habere göre Alaplı Kaymakamı Yılmaz, fabrikanın, ilk vak'anın çıktığı 21 Mayıs’ta faaliyetine 1 Haziran tarihine kadar ara verdiğine de işaret ederek, "Aldığımız karar doğrultusunda, ön tedbir olarak iplik fabrikasında çalışan toplam 800 kişiye, aynı evi paylaştıkları veya temas ettikleri aile fertleriyle birlikte, sosyal hayatta bulaş riskini önleyici bir tedbir olarak 1 Haziran tarihine kadar ev izolasyonu uygulayacağız.

"İZOLASYONUN DENETİMİNİ SAĞLAYACAĞIZ"

Aldığımız kararı fabrika çalışanlarına ilettik ve ev izolasyonunu da başlattık. Biz de kolluk kuvvetlerimizle, ev izolasyonunun denetimini sağlayacağız. Bu tarihe kadar, fabrikadaki çalışanlarda ortaya çıkan hastalığın seyrinin de şekilleneceğini tahmin ediyoruz. Fabrikanın faaliyetine başlayacağı tarihi ise bu sürenin sonunda yeniden değerlendireceğiz.

İLÇEDE POZİTİF VAKA SAYISI 88 OLDU

İlçe Sağlık Kurulu ekiplerimiz, bu süreç içerisinde fabrika içinde de gerekli denetimleri yapmaya devam edecekler" ifadelerini kullandı. Bu arada, ilk Covid-19 pozitif vak’asının 20 Mart’ta tespit edildiği Alaplı ilçesinde, kesinleşen pozitif vak'a sayısı 88’e yükseldi.