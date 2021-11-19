Uşak'ta fabrika yangını!

AA

Yangın, saat 14.00’a doğru İzmir - Uşak yolu üzerinde bulunan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi 103’üncü Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; işçilerin içerde çalıştığı an tekstil fabrikasında harmanlama bölümünde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede fabrikanın depo kısmına sıçradı.

Dumanları fark eden işçiler hızlıca fabrikayı tahliye ederken ekiplere de ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok saydı jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek çalışmalarını başlattı.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin bir çok noktasından gözükürken, jandarma ekipleri ise etrafta geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yangın, ekiplerin titiz çalışmasıyla söndürülürken başlatılan soğutma çalışmalarının ise sabaha kadar devam edeceği öğrenildi. Ayrıca fabrikayı kullanılmaz hale getiren yangınla ilgili de soruşturma başlatıldı.