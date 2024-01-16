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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük; 1 ölü, 1 yaralı! - Haberler

        Tekirdağ'da fabrika inşaatında göçük; 1 ölü, 1 yaralı

        Tekirdağ'da bir fabrika inşaatında hafriyat çalışması sırasında göçük meydana geldi. Can pazarının yaşandığı olayda 1 işçi yaşamını yitirirken, 1 işçi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 09:42 Güncelleme: 16.01.2024 - 10:08
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        Fabrika inşaatında göçük meydana geldi!
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki fabrika inşaatında hafriyat çalışması sırasında meydana gelen göçükte işçilerden Zekeriye Midilli (39) hayatını kaybetti, Adem Kalaycı (24) yaralı olarak kurtarıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, dün öğleden sonra Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika inşaatında meydana geldi.

        Hafriyat çalışması sırasında 9 metre derinlikte çalışan Zekeriya Midilli ile Adem Kalaycı göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Ekipler, dinleme yaparak başlattıkları kurtarma çalışmasında 12 saat sonra Adem Kalaycı'yı, yaralı olarak toprak altından kurtardı. Kalaycı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ekipler bir süre sonra Zekeriya Midilli'nin cansız bedenine ulaştı. Ergene Kaymakamı Kadir Duman çalışmaları takip ederken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #son dakika
        #Tekirdağ
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