Evinin yandığını görünce kiracısına saldırdı!

İHA

Yangın, Muratpaşa ilçesinde müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre; Serdar Sapar’ın kiracı olarak oturduğu evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İHA'nın haberine göre, ihbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Ev sahibi ise evinin yandığını görünce çileden çıktı

TEKME TOKAT SALDIRDI

Söndürme çalışmalarının devam ettiği sırada evin sahibi Mustafa B. de olay yerine geldi. Evinin yandığını gören adam önce kiracısı ile tartıştı daha sonra ise bir anda saldırmaya başladı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLEDİLER

Kiracısına tekme ve tokat ile saldıran adamı mahalleli güçlükle sakinleştirdi. Bir süre sonra vatandaşlar tarafından ayırılan kiracı ve ev sahibi yangını çaresizlik içerisinde izledi. Ev sahibinin eşi ise gözyaşlarına boğuldu.

Yangın itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık çalışmasının ardından söndürüldü. Yapılan ilk incelemede yangının sobadan çıktığı tahmin edildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.