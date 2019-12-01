01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, yaklaşık 20 gün önce, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yenikent Mahallesi'nde Hekim Çaka'ya ait evin bodrum katında ele geçirilen 217 canlı akrep, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince doğaya salındı.
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ TAHRİP ETMEK
AA'da yer alan habere göre hakkında işlem başlatılan Çaka'ya, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nce "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 60 bin 163 lira ceza verildi.
"50 BİN TL'DEN FAZLA PARA HARCADIM"
Çaka, evinin bodrumunda akrep yetiştirme tesisi kurma girişiminde bulunduğunu ancak gelirinin yetersizliği nedeniyle oluşturamadığını savunarak, "50 bin liradan fazla harcadım ancak yetmedi. Bana 60 bin 163 lira ceza verildi. Böyle bir ceza verildiğini bilmiyordum" dedi.
ŞEFFAF KUTULARDA ELE GEÇİRİLMİŞTİ
9 Kasım'da, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Yenikent Mahallesi'ndeki bir evde arama yapmış, evin bodrum katında şeffaf kutularda 217 canlı akrep ele geçirilmişti. Söz konusu akrepler daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edilmişti.
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