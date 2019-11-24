24 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Sultangazi'deki Yunus Emre Mahallesi’nde 5 katlı binanın terasında sesler duyan Pehlivan Ailesi, kontrol etmek için yukarı çıktı. Terasa çıktıklarında kapının açık olduğunu fark eden aile, hırsızlık şüphesi üzerine kapıyı kilitleyip aşağı indi. Kapının kilitlendiğini anlayan terastaki kimliği belirsiz kişi, panikleyerek kapıyı açmaya çalıştı.
POLİSİ ARAYIP HABER VERDİLER
İHA'da yer alan habere göre gürültü üzerine tekrar yukarı çıkan Pehlivan Ailesi terasta bir kişi ile karşılaşınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pehlivan ailesi de ifade vermek üzere emniyete gitti.
"ŞÜPHELİ 'DIŞARIDA KALIYORUM' DEDİ"
Şüphelinin evin terasına bir gün önce girdiğini öğrenen Erol Pehlivan, “Şüphelinin söylediğine göre dün geceden beri yukarıdaymış. Öğlen saatlerinde girdiğini söylüyor. Sabah hanım kalktığında yukarıdan ses duyduğunu söyledi. Ben yukarı çıktığımda kapının açık olduğunu gördüm. Seslendim ‘Kimse var mı’ diye. Daha sonra kapıyı kilitleyip aşağı indim. 10 dakika sonra tekrar ses gelmeye başladı. Hanım bu sefer arkadan gördü. Ben de şüpheliyi gördüm ve konuşmaya başladım. ‘Dışarıda kalıyorum’ gibi ibareler kullanmaya başladı. Ben de polisi aradım polis geldi şimdi ifade vereceğiz” dedi.
"BÜYÜK İHTİMALLE HIRSIZLIK İÇİN GİRDİ"
Eşiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren Erol Pehlivan, “Şüphelinin söylediğine bakarsanız yatmaya girmiş. ‘Evsizim’ diyor ama ‘3 sokak arkada da akrabalarım var’ diyor, çelişkili. Büyük ihtimalle hırsızlık için girdi. Herhangi bir şey alınmamış şu anda. Belki ön keşif yaptı, belki sızdı, madde kullandı bilemiyorum” diye konuştu.
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