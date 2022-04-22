Yanında işe aldı! Besle kargayı oysun gözünü!

İHA

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde esnaflık yapan Ö.A. isimli vatandaş, M.A. isimli yabancı uyruklu kişiyi Ramazan ayında ihtiyacı olduğunu söylediği için işe aldı.

TEHDİTLER ALMAYA BAŞLADI

İHA'da yer alan habere göre gece mesaisinde çalışan yabancı uyruklu M.A., sabah erken saatlerde işyerinden ayrıldı. Daha sonrasında işyeri sahibi Ö.A.’nın telefonuna sosyal medya üzerinden gün içinde yabancı bir numaradan tehdit mesajları gelmeye başladı. Ö.A. durumu emniyete bildirdi.

"POLİS, ESNAF GİBİ ŞÜPHELİLERLE YAZIŞTI"

Bunun üzerine harekete geçen emniyet ekipleri Ö.A.’nın ağzından tehdit mesajları atan kişilerle pazarlık yapmaya başladı. ‘Kızın ölür, polise söyleme, parayı buraya koy ve git’ şeklinde mesajları üzerine polisle birlikte hareket eden Ö.A., para dolu çantayı şüphelilerin söylediği yere koydu.

İKİ YABANCI KISKIVRAK YAKALANDI

Bu esnada bölgeye gelen M.A. ve babası olduğu öğrenilen A.A. isimli iki yabancı uyruklu şahıs çanta dolu parayı alarak uzaklaşmak istediği esnada polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.