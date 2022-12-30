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Eski Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan Ateş hayatını kaybetti

Giriş: 30.12.2022 - 15:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanına silahlı saldırı! - Son dakika haberler
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na silahlı saldırı!
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DHA

Ankara'da, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş (38), motosikletli bir kişinin silahlı saldırısında yaşamını yitirdi.

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 14.30 sıralarında Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'ndeki 1456'ncı Sokak'ta meydana geldi.

Eski &Uuml;lk&uuml; Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş

Doç. Dr. Sinan Ateş ve yanındaki arkadaşı Selman Bozkurt, sokaktan motosikletle geçen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetti, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralandı.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın ardından kaçan motosikletli saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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