Ünsal Ban, Milas'ta gözaltına alındı

Son dakika... Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski rektörü Ünsal Ban Muğla Milas’ta gözaltına alındı.
Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasında olduğu eşi AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun şikayeti üzerine özel hayatın gizliliğini ihlal suçlamasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Ban hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri Ban’ı Muğla’nın Milas ilçesinde bir otomobilde gözaltına aldı. Ban’ın deniz yoluyla yurtdışına kaçmaya çalıştığı iddia edildi.
Suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla kırmızı bültenle aranan Sedat Peker, kısa bir süre önce Ban ile Taşkesenlioğlu’na ait bir görüntü yayımlamıştı.
THK ÜNİVERSİTESİ'NDEN ESKİ REKTÖR ÜNSAL BAN HAKKINDA AÇIKLAMA
AA'nın haberine göre, Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesince, eski rektör Ünsal Ban hakkında üniversiteyi zarara uğratmaktan açılan çok sayıda dava olduğu, bunların Ban'ın ilgili tarihlerde rektör olmasından dolayı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) intikal ettirildiği bildirildi.
THK Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, eski rektör Ban hakkında devam eden birçok dava ve soruşturmanın olduğu vurgulandı.
Ban'ın, 2010'da üniversite kurmak isteyen THK Başkanı Osman Yıldırım'a yardımcı olduğu belirtilen açıklamada, 7 Eylül 2010'da kurulan THK Havacılık Vakfında 7 Şubat 2014'e kadar yönetim kurulu üyeliği yaptığı, 2011'de THK Üniversitesinin kurulmasından sonra rektör olarak 2015'e kadar görev aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, THK Üniversitesinin eski Mütevelli Heyet Başkanı Osman Yıldırım ve eski Rektörü Ban'ın usulsüzlüklerinin bir haber sitesinde yayımlanmasının ardından iddiaların suç ihbarı sayıldığı kaydedildi.
Rektörlük görevinden ayrılmasından sonra Ban hakkında, Yıldırım ve üniversite çalışanlarıyla beraber THK Üniversitesini zarara uğratmaktan çok sayıda dava açıldığına dikkat çekilen açıklamada, fiillerin işlendiği tarihte Ban'ın rektör, Nevin Yörük'ün de rektör yardımcısı olmasından dolayı soruşturmaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) intikal ettirildiği kaydedildi.
Açıklamada, Ban hakkında devam eden davalardan bazılarının, THK Başkanlığınca üniversiteye devredilen arsanın usulsüzce inşaata açılması ve yapılan dairelerin üçte bir fiyatına emlakçıya toptan satılması, mütevelli heyetinin bilgisi olmadan karar defterine eklemeler yaptırılarak 2012'de rektör maaşının 100 bin liraya çıkartılması ve haksız maaş alınması, 2013 ve 2014'te üniversitenin tanıtımı ve reklamı için yapılan harcamalar arasında 619 bin 500 liralık mükerrer ödemenin bulunması, 2012-2014'te üniversite personeli dahi olmayan çalışanların birçok yakını ve akrabasının Seyahat Yönergesi'ne aykırı olarak defalarca yurt dışı seyahatlere gönderilmesi ve giderlerin üniversiteden ödetilmesi gibi konuları kapsadığı bildirildi.
Açıklamada, Ünsal Ban hakkında davaların THK Üniversitesi Hukuk Müşavirliği tarafından takip edildiği de vurgulandı.
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