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Sosyal medyadan eski sevgilisini tehdit eden şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da eski sevgilisi tarafından tehdit edildiğini sosyal medyada dile getiren genç kadının paylaşımının ardından yeni bir gelişme yaşandı. Bahçelievler'de eski kız arkadaşı Melek Bezaroğlu'nu tehdit eden Mustafa K., polis ekiplerince gözaltına alındı

31.08.2022 - 15:29 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: Sosyal medyadan eski sevgiliye tehditte gözaltı kararı! - Güncel haberler
Eski sevgiliye tehditte gözaltı kararı!
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DHA

Bahçelievler'de eski kız arkadaşı Melek Bezaroğlu´nu (31) tehdit eden Mustafa K.(39), polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, şüphelinin Bezaroğlu´nun şikayeti üzerine daha önce de gözaltına alındığı ancak adli makamlarca serbest bırakıldığı ortaya çıktı.


MUSTAFA K.'NIN TUTUKLANMASI İSTENDİ

Bahçelievler´de yaşayan Melek Bezaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile açıklamalarda bulunup, 3 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Mustafa K.'nın kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Bezaroğlu, 1 ay cezaevinde yatıp, açılan 4 davada hakkında "Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması" kararı verildiğini belirttiği Mustafa K.'nın tutuklanmasını istedi.

Bezaroğlu´nun açıklamalarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler Bezaroğlu´nu tehdit ettiği iddia edilen Mustafa K.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin Temmuz ayında bir suçtan cezaevine girdiği, cezaevinden çıktıktan sonra Bezaroğlu´nu tehdit etmeye devam ettiği saptandı. Daha önce de Bezaroğlu´nun şikayeti üzerine gözaltına alınan Mustafa K.'nın adliyede serbest kaldığı ortaya çıktı. Polis, tehditlerine devam eden Mustafa K.'yı yeniden gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mustafa K.'nın adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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