İşte Sinop'taki dehşetin detayları! Eski eşini öldürmek için tuzak kurdu
Sinop'ta Birol Çaylak (46), kalan eşyalarını almak için eve gelen, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık'ı (38) kemerle boğarak öldürdü. Vahşette ise yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre caninin eski eşini öldürmek için tuzak kurduğu öğrenildi
Olay, dün akşam Boyabat ilçesinde meydana geldi. Zeynep Gıcık, 3 ay önce boşandığı Birol Çaylak'ın oturduğu eski evine giderek, kalan eşyalarını almak istedi.
DHA'nın haberine göre, bu sırada ikili arasında tartışma başladı. Eski eşine saldıran Çaylak, kemerle boğdu. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Gıcık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gıcık'ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Boyabat 75'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis tarafından evin yakınında yakalanıp, gözaltına alınan Birol Çaylak ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma ise sürüyor.
ESKİ EŞİNE TUZAK KURDU
Korkunç olaysa Birol Çaylak´ın eski eşi Zeynep Gıcık´a tuzak kurduğu da ortaya çıktı. Çaylak'ın kızı Burcu Çaylak´a karıştığı bir suçtan dolayı cezaevine gireceğini, evin anahtarını ise kapı paspasının altına bıraktığını söylediği öğrenildi.
Kızından eski eşinin cezaevine gittiğini öğrenen Zeynep Gıcık, evde kalan eşyaları almak için geldi. Paspas altında anahtarı alıp kapıyı açan Gıcık karşısında bir anda Birol Çaylak´ı gördü. Zorla eve soktuğu kadını öldüresiye döven Çaylak, pantolonunun kemeri ile boğdu. Çaylak´ın daha önce de çok kez Zeynep Gıcık´ı dövdüğü, bir kez de bıçakla yaraladığı öğrenildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Birol Çaylak´ın kemerle boğarak öldürdüğü, 3 ay önce boşandığı Zeynep Gıcık için Boyabat ilçesinde cenaze namazı kılındı. Zeynep Gıcık´ın kızı B.Çaylak (14) ve annesi Yeter Gıcık (70) tabutu sarılarak gözyaşı döktü. Burcu Çaylak´ın "Anne ne olur gitme, uyan anne" sözleri yürekleri dağladı.
'KIZIMI DÖVERDİ'
Zeynep Gıcık ile aralarındaki son konuşmasını anlatan annesi Yeter Gıcık, "Birol kızına `cezaevine gidiyorum´ dedi. Kızı da `anne, babam anahtarı paspasın altına koymuş, anahtarı alalım oradan´ dedi. Dün akşam da kızıma `gitme´ dedim ama `gideyim, çocuğun bilgisayarı kaybolur, anahtarı oradan alırlar, hırsız çoğaldı´ dedi. Ben de `çabuk gel´ dedim. Telefonu kapattık, bir daha ulaşamadık. Koşup evden gelemedim. Polisi aradım eve gittik. Kızımı öldürmüş. İdamını istiyorum bu adamın. Yıllardır kızımın ne kolu kaldı ne kanadı. Kızımı döverdi. Hep kırık çıkıkçıyla uğraştık" dedi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Eski eşini öldürmek için tuzak kurdu!/son-dakika-eski-esini-oldurmek-icin-tuzak-kurdu-3403016
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