Eşini öldüren İzel'den şoke eden savunma!

Son dakika haberler... Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi´nde bir rezidansta yaşayan Okan Erdeve (47), 2 kızının annesi ilk eşinden boşandıktan sonra İzel Erdeve (27) ile evlendi.
KISKANÇLIK YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
DHA'da yer alan son dakika haberine göre Okan Erdeve´nin bu evlilikten de 4 yıl önce bir kız çocuğu oldu. 30 Haziran 2021´de kahvaltı sırasında Okan Erdeve ile cep telefonuyla ilgilenen eşi İzel ile arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı.
PENCEREYİ AÇIP YARDIM İSTEDİ
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Okan Erdeve, iddiaya göre eşini dövmeye başladı. Bunun üzerine İzel Erdeve, pencereyi açıp, "Beni kurtarın" diye bağırdı.
BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI
Kendisini darbeden eşine, "Üzerime gelme. Sabahtan beri beni dövüyorsun. Öldüreceksin beni" dediği öne sürülen İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçağı Okan Erdeve´nin göğsüne sapladı.
ASANSÖRE TAŞIMIŞ
Kanlar içinde yere yığılan eşini görünce bezle yarasına tampon yapan Erdeve´nin ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri geldi. Bu sırada Erdeve, nefes alamadığını söyleyen eşini asansörün önüne taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, kurtarılamadı.
MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
Olayın ardından tutuklanan İzel Erdeve hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adana 12´nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan İzel Erdeve, duruşmada yaptığı 13 sayfalık savunmasında eşi Okan Erdeve´nin evlilikleri boyunca fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını ileri sürdü.
"ALDATIYORSUN" DEYİP İTHAMLARDA BULUNUYORDU
Eşinin psikolojik sorunları olduğunu da iddia eden İzel Erdeve savunmasında, "Bana sürekli `Beni istemiyor musun?´ `Sevmiyor musun?´ `Aldatıyor musun?´ gibi cümlelerle ithamlarda bulunuyordu. Ona her seferinde bunun yalan olduğunu ve kafasında kurduğunu söyledim. Fakat şiddete maruz kaldım. Bir defasında kafamı yardı, hastanelik oldum. Her seferinde eşimin ailesi araya girdi ve şikayetçi olmadım" ifadelerini kullandı.
ESKİ EŞİNİ KISKANIYORDU
Duruşmada tanık olarak dinlenen Okan Erdeve´nin kardeşleri ise İzel Erdeve´nin anlattıklarını kabul etmediklerini belirtti. Sanığın, Okan Erdeve´nin eski eşini kıskandığı için sürekli sorun çıkardığını öne süren kardeşleri, İzel Erdeve´den şikayetçi olduklarını tekrarladı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ
Mahkeme olayın yaşandığı rezidansın kamera görüntülerinin emniyetten teminini talep ederek duruşmayı erteledi.
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