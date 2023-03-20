Eşi ve kızını bıçaklayan cani tahliye edildi!

Eskişehir'de eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayıp, bu sırada kendisine müdahale eden Hüseyin Ş.'yi de (17) yaralayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi´nin (63) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi.

DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde geçen yıl 5 Şubat'ta Afgan Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (20) ve arkadaşı Hüseyin Ş., kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti.