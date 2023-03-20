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Eşini ve kızını bıçaklayan Afgan Ahmadi için 22 yıla kadar hapis istendi!

Eskişehir'de eşi ve kızını sokak ortasında bıçaklayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi hakkındaki mütalaa açıklandı. Savcılık sanık hakkında 22 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mahkeme heyeti ise sanığın tahliyesine karar verip duruşmayı erteledi

Giriş: 20.03.2023 - 11:55 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Eşi ve kızını bıçaklayan cani tahliye edildi!
Eşi ve kızını bıçaklayan cani tahliye edildi!
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DHA

Eskişehir'de eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayıp, bu sırada kendisine müdahale eden Hüseyin Ş.'yi de (17) yaralayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi´nin (63) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi.

DHA'nın haberine göre Odunpazarı ilçesinde geçen yıl 5 Şubat'ta Afgan Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı.

Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (20) ve arkadaşı Hüseyin Ş., kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti.

Tolga Daşkıran
Tolga Daşkıran

Hüseyin Ş. de yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip, tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; tutuklu sanık Ahmadi, tutuksuz sanık Daşkıran, tutuksuz sanık-şikayetçi Hüseyin Şahin, Ahmadi'nin yaraladığı eşi ile taraf avukatları katıldı.

Mütalaasını açıklayan savcı, 3 kişiyi bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi hakkında 'eşini öldürmeye teşebbüs' ile 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Savcı, Tolga Daşkıran ile Hüseyin Ş. hakkında ise 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Abdulkadir Ahmadi'nin tahliyesine, duruşmanın da ertelenmesine karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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