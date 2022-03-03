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Habertürk TV canlı yayınında duygu dolu anlar!

Son dakika haberine göre, Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'nın Herson kentinde de çok sayıda Türk vatandaşı mahsur kaldı. Habertürk TV yayınında ise duygu dolu anlar yaşandı. Denizci olan Erhan Akyıldız, Herson'da mahsur kalan eşi ve çocuğuyla canlı yayında yaşadıklarını anlattı

03.03.2022 - 13:54 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ukrayna'daki Türk, Habertürk'e konuştu: Eşim ve çocuğum mahsur kaldı ve... - En son haberler
Eşi ve çocuğu Herson'da mahsur kaldı!
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HABERTURK.COM

Son dakika haberine göre Rusya'nın işgal harekatına başladığı Ukrayna'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Herson kentinde çok sayıda kişi mahsur kalırken, Habertürk TV yayınında duygu dolu anlar yaşandı. Denizci olan Erhan Akyıldız, Herson'da mahsur kalan eşi ve çocuğuyla canlı yayında yaşadıklarını anlattı.

KARISI VE ÇOCUĞU MAHSUR KALDI

Erhan Akyıldız yayında yaptığı açıklamada, "Eşim ve çocuğum Herson'un doğusunda kaldığı için şu anda yardım gönderme imkanı olmuyor. Büyükelçiliğe durumu bildirdik. Durumun çözülmesini bekliyoruz.

Son olarak dün gece 3 civarında arkadaşımın evinin bulunduğu bölge bombalandı. Arkadaşım da gemici. Bizden farklı bir mahallede. Çok şükür kendilerine bir şey olmadı. Oğlumu en son 6 ay önce gördüm. O sırada denize çıktım. Şu an oğlum 1 yaşında. Onlara kavuşmayı bekliyorum.

Aslında Kocaeli'de yaşıyoruz. Denize çıktığım zaman eşim ailesinin yanına Ukrayna'ya gitti. Haberi ilk aldığım dönem gemideydim ve psikolojik olarak çok rahatsız oldum. O sırada Saint Petersburg'daydım. Kısa süre sonra Rusya tarafından ayrıldık. Moldova tarafına gidip almak istedim ama riskli olduğu için gidemedim. Devletimiz sağolsun ilgileniyorlar. 138 kişinin Herson'da yardım beklediğini öğrendim."

EŞİNE BÖYLE SESLENDİ

Ayyıldız canlı yayında ise eşine, "Dışarı çıkmayın. Yiyecek ve içecekleri de minimum seviyeye indirim. Yardım gelecek" şeklinde seslendi.

'SÜREKLİ KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Kateryna Akyıldız ise, "Burası şu anda sakin. Ancak geceleri çok fazla bombalama oluyor. Şu anda Herson'dan kimseyi alamıyorlar. Sadece Odessa'dan alabiliyorlar. Öte yandan psikolojimiz bozuldu. Sürekli korku içinde yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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