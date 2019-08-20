İstanbul Esenyurt'taki Fatih Mahallesi'nde dün saat 22.30 sıralarında, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, Fatih Mahallesi'nde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışmanın ardından silahlı iki kişi havaya ateş açmaya başladı. Bu sırada bir börekçide oturup çay içen Bayram P. mermilerin hedefi oldu.

VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

İHA'daki habere göre açılan ateş sonrası Bayram P. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Rastgele açılan ateş nedeniyle bir arabanın camları kırılırken, börekçinin de duvarları hedef oldu. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Bayram P.’ye ilk müdahaleyi yaparak Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

POLİS, ŞÜPHELİLERİ ARIYOR

Hastaneye kaldırılan Bayram P.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme ve çalışma yaptı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çevrede çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikat başlattığı öğrenildi.