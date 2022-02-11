Eşe şiddetten hakime yer değişikliği!

Son dakika haberler... İzmir Karşıyaka Aile Mahkemesi, eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakim H.Ç. hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

AA'da yer alan son dakika haberine göre H.Ç'nin, mahkemenin verdiği tedbir kararına uymadığı öne sürüldü.

Bunun üzerine HSK Birinci Dairesi, eşine şiddet uyguladığı iddia edilen H.Ç'nin görev yerinin değiştirilmesine hükmetti. İzmir'de görevli hakim H.Ç, yer değişikliğiyle Adana'ya gönderildi.

Daire tarafından hakim H.Ç. hakkında ayrıca mahkemece verilen aralarında "uzaklaştırma"nın da bulunduğu tedbir kararlarına uymaması nedeniyle soruşturma izni verildi.