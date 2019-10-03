03 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bursa'da kendisine eş bulması için para verdiği arkadaşı Hüseyin Altı'yı (35),sözünü yerine getirmediği gerekçesiyle öldürdüğü iddiasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Akif Tamtürk (45),yeniden görülen davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
DHA'nın haberine göre, inşaat işçisi Hüseyin Altı'dan haber alamayan yakınları, 26 Mart 2016 tarihinde Bursa Cumhuriyet Savcılığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında polis, Hüseyin Altı'nın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerine cep telefonu kayıtlarını incelemeye aldı.
ÇAPRAZ SORGUDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Altı'nın, en son arkadaşı Akif Tamtürk ile görüştüğü belirlendi. Gözaltına alınan Tamtürk, çapraz sorgusunda, Altı'yı kendisine 44 bin TL karşılığında evlenecek kadın bulma vaadiyle kandırdığı için bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesedi parçalara ayırdığını da anlatan Tamtürk, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
'İLK İFADELERİ KORKTUĞUMDAN VERDİM'
Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Akif Tamtürk, savunmasında, "Hüseyin Altı'yı öldürmedim, nüfus kayıtlarında halen yaşadığı görülüyor. Poliste, savcılıkta ve mahkemede ilk ifadeleri korktuğumdan dolayı verdim. Adliyeye çıkarken polis, 'Bizim dediğimiz şekilde ifade vermezsen ayaklarına sıkacağız' dedi" diye konuştu.
YARGITAY TAHRİK İNDİRİMLİ CEZAYI BOZDU
Mahkeme tutuklu sanığı tahrik indirimi uygulayarak, 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Dosyanın gönderildiği Yargıtay ise, kararı, tahrik indirimi uygulanmadan ceza verilmesi gerektiğini bildirerek, bozdu. Bozma kararı üzerine Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Akif Tamtürk, eski savunmalarını tekrarlayarak, cinayeti işlemediğini öne sürdü. Mahkeme, Tamtürk'e müebbet hapis cezası verdi. Cezada tahrik indirimi uygulanmadı.
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