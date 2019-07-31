31 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Erzurum'da bugün öğle saatlerinde meydana gelen deprem kısa süreli paniğe yol açtı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Erzurum Aydınlı - Tekman'da saat 12.57'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1. Deprem yerin 6.1 kilometre derinliğinde oldu. Sabah saatlerinde Ege Denizi'nde de 2.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İşte Türkiye'deki son depremler...
SON DEPREMLER - 31 TEMMUZ 2019
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre Türkiye'de ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.07.31 12:57:06 39.6792 41.4055 6.1 -.- 4.0 4.1 AYDINLI-TEKMAN (ERZURUM) 2019.07.31 12:22:19 37.1518 30.4423 25.5 -.- 2.6 -.- AKKOC-DOSEMEALTI (ANTALYA) 2019.07.31 11:13:03 40.7833 31.8647 5.0 -.- 2.6 -.- ULUMESCIT-(BOLU) 2019.07.31 11:02:26 37.1330 28.5882 21.7 -.- 1.1 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) 2019.07.31 10:59:06 37.1212 28.7157 4.8 -.- 1.1 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) 2019.07.31 08:33:57 39.8508 30.5078 5.0 -.- 2.6 -.- SULUKARAAGAC-TEPEBASI (ESKISEHIR) 2019.07.31 07:40:03 35.3462 24.9220 81.3 -.- 5.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) 2019.07.31 05:51:53 40.1493 31.8037 10.9 -.- 1.9 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA) 2019.07.31 04:32:38 37.7113 32.3408 5.4 -.- 1.8 -.- KARADIGINDERESI-MERAM (KONYA) 2019.07.31 02:57:13 37.0212 28.5438 5.0 -.- 1.7 -.- KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 2019.07.31 02:10:16 39.5687 27.1662 6.2 -.- 1.7 -.- INONU-HAVRAN (BALIKESIR) 2019.07.31 01:28:48 38.8718 26.1908 5.4 -.- 3.0 2.9 EGE DENIZI 2019.07.30 22:58:15 39.5485 26.0037 7.8 -.- 1.4 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.07.30 21:26:15 39.0890 26.0620 7.9 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.07.30 21:24:13 39.0893 26.0633 7.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.07.30 19:27:11 38.6140 26.7160 6.9 -.- 1.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.07.30 18:11:45 35.2103 27.7658 8.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ 2019.07.30 16:00:41 39.1367 29.0547 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 2019.07.30 15:34:11 38.6322 26.7450 15.1 -.- 1.4 -.- FOCA (IZMIR) 2019.07.30 12:51:07 37.0078 27.5650 20.7 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.07.30 12:47:47 39.1305 27.6040 16.3 -.- 1.6 -.- ADIL-SOMA (MANISA) 2019.07.30 12:28:34 37.2467 28.2603 0.0 -.- 1.7 -.- SALIHPASALAR-(MUGLA) 2019.07.30 11:22:37 35.7472 27.4148 16.4 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
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