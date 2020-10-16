Erzurum'da dehşet! Yaşlı kadını katlettiler!

DHA

Erzurum'da, dün saat 20.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’ndeki bir sitenin 7'nci katındaki dairede kan donduran bir olay meydana geldi. Akşam saatlerinde yalnız yaşayan annesi Melek Bulut'tan (76) haber alamayan kızı, komşusunu arayarak annesinin evine bakmasını istedi.

Kendisi de annesinin evine giden ismi öğrenilemeyen kızı, doğal gaz sayacının üzerindeki anahtarı alarak açtıkları kapıdan içeri girince annesini boğazı kesilerek öldürülmüş halde buldu.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemede kapıda zorlama olmadığı belirlendi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesinin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Olayı duyarak eve gelen yaşlı kadının yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KOMŞULARI KORKU İÇİNDE

Bulut'un evinin bulunduğu sitedeki komşuları ise, büyük korku içinde olduklarını belirterek, cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istediklerini ifade etti.