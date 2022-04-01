Erdoğan ve Putin, saat: 16.00'da görüşecek

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Marta Lucia Ramirez ile ortak basın toplantısı düzenledi.

UKRAYNA'DA 87 VATANDAŞIMIZ VAR

Türk vatandaşlarının Ukrayna'dan tahliyesine ilişkin olarak Çavuşoğlu "En az ateşkes ve kalıcı barış kadar insani konular için de çaba sarf ettik. En çok zorlandığımız yer Mariupul'du. Dünkü sessizliği olumlu karşılıyoruz. Bu sessizlikten sonra vatandaşlarımızın çıkması daha kolay oldu. Şu anda Ukrayna'da 87 vatandaşımız var. Refakatçileriyle birlikte 190 vatandaş var" dedi.

"Ukrayna'daki savaşın etkileri sadece bölgemizle sınırlı değil; Kolombiya ekonomisini de etkiliyor, dünyada enerji arz güvenliğini de etkiliyor" diyen Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenskiy'den sonra Putin ile de telefonda görüşecek, ateşkes ve liderler görüşmesi için çabamız sürecek" diye ekledi.

ERDOĞAN İLE PUTİN 16.00'DA GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün saat 16.00'da bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörülüyor.

KREMLİN GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Kremlin de görüşmeyi resmi açıklama ile doğrulayarak "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilerleyen saatlerde telefonla görüşecek" dedi.

KULEBA: MEMNUNİYET VERİCİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Türkiye'nin Putin ve Zelenskiy'i bir araya getirme girişimini memnuniyetle karşıladıkları ifade etti. Kuleba, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında bir görüşme organize ederse minnettar oluruz" dedi.