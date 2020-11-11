Erdoğan: 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde 83 milyon fidan dikme kampanyasına katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Toprak vefalı bir dost ve arkadaştır. Bu dünya hepimizin ortak servetidir. Büyüklerimiz geçerli bir sebep olmadan bir tek dalın kırılmasına razı olmazdı. Önünden akıp giden derenin suyuyla bile israf etme hassasiyetiyle davranırlardı.
Tarih boyunca hep tabiatla uyum içinde olduk. Tabiatı hoyratça yok etmek, ağaca, denize, toprağa zarar vermek, Rabbimizin emanetine hıyanet etmektir. Toprağa her bakımdan hak ettiği değeri vermek zorundayız. Kadim değerlerimizle beraber genç kuşaklara tabiat sevgisini de aşılamamız gerekiyor.
Fidan dikimi seferberliğimize çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun ilgisini önemli bir referans olarak görüyorum. Biz de onların bu heveslerini diri tutmak için farklı projeleri devreye alıyoruz. Çocukların kendi fidanlarını yetiştirmek için proje başlatıyoruz. Her yıl 12 milyon yavrumuza fidan kapları ve tohumları teslim ederek, kendi fidanları kendilerinin yetiştirmelerini sağlayacağız. İlk öğrenim ve ortaokul döneminde 8'er fidanı yetiştirmiş olacaklar. Mili Ağaçlandırma Günü'nde bu fidanları toprakla buluşturacağız.
Türkiye çevre bakımından altın dönemini son 18 yılda yaşamıştır. Ülkemiz ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa'da 1'inci sırada, dünyada da 4'üncü sırada yer alıyor. Türkiye orman varlığını artıran nadir ülkelerden birisi olmuştur. Cumhuriyet tarihinin en büyük milli ağaçlandırma seferberliğini başlattık. Yaptığımız ağaçlandırma ile ülkemizi orman varlığı bakımından 26'ncı sıraya yükselttik. 5,1 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Ormanlık alanların geliştirilmesiyle kalmadık. Hedefimiz 2023 yılı sonuna kadar toplamda 7 milyar fidanın toprakla buluşmasını sağlamaktır. Erozyonla mücadelede 8 bin 500 hektarda mücadele yürütülürken biz bunu 63 bin 200 hektara çıkardık. 500 milyon ton toprağımız erozyonla taşınırken bunu 154 milyon tona düşürdük.
Orman yangınlarıyla mücadelede son teknolojileri kullanıyoruz. 7 gün 24 saat ormanlarımızı gözetliyor, yangınlara kısa sürede müdahale ediyoruz. Yangına müdahale süresini 40 dakikadan 12 dakikaya düşürdük, daha da indireceğiz. Yanan orman alanlarını 1 yıl içinde tekrar ağaçlandırıyoruz. 5 bin köye 5 bin gelir getirici orman kapsamında 5 bin 400 gelir getirici köy ormanı tesis ettik. 136 şehir ormanı kurduk.
2002 yılında 33 olan milli park sayımızı 45'e çıkarıp, 9 bin 700 hektara yükselttik. Sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ediyoruz. Tabiata yeşiliyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz."
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