Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin şehit edilmesinin azmettiricisi olduğu tespit edilen PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Doğan Nurhak kod Erdoğan Ünal, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ( TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Ünal'a yönelik operasyon 24 Temmuz'da Kandil'de gerçekleştirildi.

Terör örgütü PKK elebaşı Cemil Bayık'a doğrudan bağlı istihbarat konseyinin beş üyesinden biri olduğu tespit edilen Ünal'ın örgüte 1990'da katıldığı, 1994-1998 yılları arasında cezaevinde yattığı, cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna katıldığı öğrenildi.

Ünal'ın etkisiz hale getirilmesi, Kandil bölgesinde örgütün sözde üst düzey isimlerine yönelik ikinci operasyon oldu. İlk operasyon 27 Haziran'da yapılmış, operasyonda PKK'nın sözde başkanlık konseyi üyesi Halmat Diyar kod adlı Garip Muhammed etkisiz hale getirilmişti.

Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Irak Kürt bölgesinin başkenti Erbil’de bir diplomatımızı şehit edilmesindeki emri veren Erdoğan Ünal 24 Temmuz'da gerçekleştirilen hava operasyonu ile öldürüldüğü açıklandı. Ünal'ın 7 Temmuz'da Mahmur kampında eylemin planlayıcıları ve eylemi gerçekleştiren teröristlerle bir araya geldiği tespit edilmişti. Konya doğumlu Ünal'ın örgütün en tepe ismi Bayık'ın sağ kolu olduğu ve örgütü istihbarat yapısının yönetiminde yer aldığı belirtiliyor.

Diplomatıma yönelik saldırıların hemen ardından harekete geçen güvenlik birimleri, planlayıcılar, eylemi gerçekleştirenleri ve azmettiriciyi ilk 9 saat içinde belirlemişti. Ardından Mamur Süleymaniye ve Erbil havzasında örgütün hareketliliği yakın takibe alınmıştı. 18 Temmuz ve 24 Temmuz'da gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda eylemi planlayanlar hava operasyonu ile öldürülmüştü. 24 Temmuz günü akşam saatlerinde ise ikinci bir operasyonu ile eylemin talimatını veren terör örgütü elebaşlarından Erdoğan Ünal hava operasyonu ile etkisiz hale getirildi.

Örgüte yönelik bu türden operasyonlar, PKK’nın zaman içinde oluşturduğu ve kurumsallaştırdığı birimleri hem deşifre ediyor, hem de üst düzey yöneticileri etkisizleştirilerek işlevselliği zayıflatılıyor. Bu yönüyle PKK istihbarat yapısına büyük darbe indirilmiştir.

PKK istihbarat birimi NLP'nin faaliyet ve metodları örgüt içinde gizli tutulmaktadır. Gelir gider yapısı tartışma konusu edilmemektedir. Ajan olduğu şüphelenilen PKK ve sivil halka sert sorgu yöntemleri mangalar barındırmaktadır.

Bu yönüyle örgütten kaçıp teslim olan PKK'lıların ifadelerine, "gestapo tarzı bir yapılanma" olarak yansımıştır. Operasyonun yapıldığı alan Kandil dağ yolları olup, Türk sınırından yüzlerce km içeride bulunmaktadır. Bu yönüyle anlık üretilen istihbaratın operasyonel faaliyete dönüştürülme tepkisi dünya standartlarının üzerindedir.