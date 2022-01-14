Enes Kara'nın annesi konuştu!

AA

Son dakika haberi... Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın hayatına son vermesi Türkiye'yi yasa boğmuştu. Enes Kara'nın annesi Hatice Kara, oğlunun ölümünün ardından bir açıklamada bulundu.

"KAMUOYU ALGISI YÜRÜTÜLÜYOR"

AA'da yer alan son dakika haberine göre anne Hatice Kara, yazılı açıklamasında, oğlu üzerinden kamuoyu algısı yürütülmeye çalışıldığını savundu.

"KATİL OLARAK BİLE İTHAM EDİLDİK"

Oğullarının acısını yaşayamadan çeşitli saldırılara maruz kaldıklarını aktaran Kara, "Yobazlık ve gericilikle itham edildik. İnsaf sınırları aşılarak, katil olarak dahi itham edildik.

"SİYASİ MALZEME KONUSU OLDUK"

Evladını kaybetmiş acılı bir aile nazarıyla muamele görmemiz icap ederken, siyasi malzeme konusu edildik" ifadelerini kullandı.

"BUNALIM SONUCU İNTİHAR ETTİ"

Ailenin avukatı Ömer Faruk Ceylan ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes Kara'nın yaşadığı bunalım neticesinde intihar ettiğini ileri sürdü.

"HUKUKİ SÜREÇ TAKİP EDİLECEK"

Olayın her yönüyle tetkik edileceğini aktaran Ceylan, "Enes Kara'yı alet ederek prim elde etmeye çalışanlara müsaade edilmeyecek. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından gerekli hukuki süreç takip edilecek." diye konuştu.