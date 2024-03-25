Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır.



Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. pic.twitter.com/raE3Mi1BM9 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 25, 2024

Emeklilere bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

Bakan Işıkhan'ın paylaştığı bilgiye göre SSK kapsamında ödeme günü 17 ve 18 olanlar emekli ikramiyelerini 2 Nisan'da alacak. Aylık ödeme günü 19, 20, 21ve 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara ise 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

Bağ-Kur emeklilerinin tamamına ikramiyeler 5 Nisan'da yatırılacak.