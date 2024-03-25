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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Son dakika: Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ödemelerinin 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2024 - 10:09 Güncelleme: 25.03.2024 - 10:28
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        Emeklilerin bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?
        Zamlı bayram ikramiyesi kimlere ödenecek?

        Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 2 Nisan ile 5 Nisan tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacaktır. Kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Emeklilere bu yıl 3.000 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak.

        Bakan Işıkhan'ın paylaştığı bilgiye göre SSK kapsamında ödeme günü 17 ve 18 olanlar emekli ikramiyelerini 2 Nisan'da alacak. Aylık ödeme günü 19, 20, 21ve 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara ise 4 Nisan'da ödeme yapılacak.

        Bağ-Kur emeklilerinin tamamına ikramiyeler 5 Nisan'da yatırılacak.

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