Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü!

Sakarya'da vahşet! Emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Kadın cinayetlerindeki kan donduran tabloya bir vahşet daha eklendi. Sakarya'da meydana gelen olayda emekli polis memuru T.G., birlikte yaşadığı E.D. adlı kadını öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla hayatına son verdi

Giriş: 09.05.2023 - 15:35 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü!
Emekli polis memuru birlikte yaşadığı kadını öldürdü!
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Sakarya'nın Hendek ilçesinde birlikte yaşadığı kadını silahla ateş ederek öldüren kişi, aynı silahla kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre emekli polis memuru T.G. (55), birlikte yaşadığı E.D. (38) isimli kadını henüz bilinmeyen nedenle evinin önünde silahla ateş ederek öldürdü.

Daha sonra geçen yıl hayatını kaybeden oğlunun mezarına giden T.G, burada aynı silahla hayatına son verdi.

Cenazeler, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
Kabataş-Bağcılar tramvay hattı seferleri için önemli duyuru
34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
34 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
Kendisinden 28 yaş küçük karısını öldüren zanlı teslim oldu
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı
Türkiye'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne taziye mesajı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.