'Elmalı davasında' 6'ncı duruşma başladı!

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kardeşin istismara uğradığı iddiasıyla çocukların annesi, üvey babası ile dayılarının yargılanmasına devam edildi.
AA'da yer alan habere göre Elmalı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar çocukların annesi M.A, üvey baba R.A. ve dayı S.C.G. hazır bulundu. Duruşmaya, taraf avukatları ile farklı illerden gelen baro avukatları ve dernek temsilcileri katıldı.
Tanık olarak dinlenen babaanne Günay S, sanıklar ile duruşmaya gelmeyen diğer aile üyelerinden şikayetçi olduğunu söyledi.
Çocukların istismar edildiğini savunan Günay S, torunlarının ağır travmalar yaşadığını, koruma altına alındıklarını ve ağır ilaçlar kullandıklarını belirtti.
Baba Gürhan G, çocuklarını özlediğini, onların da kendisini özlediğini dile getirdi. Çocuklarının, sevgisine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gürhan G, "Çocuklarım koruma altında ve iyi korunduklarına inanıyorum ama yanımda olmaları onlar için daha iyi olacaktır. Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.
NE OLMUŞTU?
Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.
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