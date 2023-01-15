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Paniğe yol açmıştı! Elazığ'da meydana gelen 4.9'luk depremle ilgili açıklama

Elazığ'da sabah saatlerinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremle ilgili önemli bir açıklama geldi. 15 saniye süren depreme ilişkin konuşan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Çelik, "Bu deprem, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki bir deprem değil. Zon içerisindeki ikincil kırıklardan birisi üzerinde meydana geldi. Halkımızın endişe etmesine gerek yok" dedi

Giriş: 15.01.2023 - 15:08 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da meydana gelen 4.9'luk depremle ilgili açıklama - Güncel haberler
Elazığ'da meydana gelen 4.9'luk depremle ilgili açıklama
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DHA

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 06.36'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülere de yansıyan ve yaklaşık 15 saniye süren depreme ilişkin konuşan Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Genel Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan Çelik, "Bu deprem, Doğu Anadolu Fayı üzerindeki bir deprem değil. Zon içerisindeki ikincil kırıklardan birisi üzerinde meydana geldi" dedi.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti: "24 Ocak 2020 depreminde Çevrimtaş köyü merkez üssüydü. Bu depremdeki merkez üssü ise Çevrimtaş'a yakın, hemen kuzey doğusunda, ana fay hattına da 5 kilometre uzaklıkta. Fay hattının kuzeyinde bulunan bir bölge. Halkımızın endişe etmesine gerek yok. Bu Doğu Anadolu Fayı üzerinde beklediğimiz, sıradan depremlerden birisidir. Tekçe bir deprem. Herhangi bir depremin öncüsü ya da artçısı değil.

Zaten herhangi bir depremin öncüsü olduğunu söylemek için henüz erken. Fakat artçı depremler bekliyoruz. 3.5 büyüklüğünde artçı depremler meydana gelebilir. İlginçtir; bu deprem hareketinden sonra özellikle kuzeydeki Uluova fayında bir hareketlenme izlenmeye başlandı. Şu ana kadar 1.5 ile 2.5 arasında 15-16 civarında depremler meydana geldi. Bu Kavakköy'deki depreminin artçıları değil. Uluova fayında bir hareketlenmeye sebep oldu. Burada da korkacak ve endişelenecek bir şey yok. Uluova fayı da küçük veya orta büyüklükte depremler üretebilen bir fay zonumuz. Bu da aktif. Biliyorsunuz; Elazığ'ın hemen güneyinde geçen Doğu Anadolu Fayımız oldukça aktif. Yer yer 20- 25 kilometre genişliğe ulaşan bir zon. Bu zon içerisinde bu tür depremleri her zaman bekliyoruz. Dolayısıyla halkımız rahatlıkla işlerine gidebilir, akşamları rahatlıkla uyuyabilir. Çok geçmiş olsun."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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